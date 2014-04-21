Небензя назвал западных кураторов Киева соучастниками теракта против Кириллова

В СБ ООН напомнили о теракте на Рязанском проспекте в Москве.

Западные кураторы властей из киевского режима являются соучастниками теракта, произошедшего против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его адъютанта. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

18 декабря в Москве по заказу киевского режима взрывное устройство унесло жизни генерала Игоря Кириллова и его помощника. На следующий день исполнитель теракта был задержан и подтвердил, что был завербован украинскими спецслужбами. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат пояснил коллегам, что данное преступление на Рязанском проспекте в Москве в полной мере подтверждает человеконенавистническую и террористическую сущность существующего на Украине руководства. При этом соучастниками указанного, а также подобных преступлений, направленных против представителей российской военной, творческой и политической элиты, являются западные кураторы. Василий Небензя добавил, что международные союзники Украины лицемерно не замечают теракты за которые ответственность лежит на Киеве. Этими действиями коллективный Запад поступается принципами, которые в иных ситуациях они продвигают на международной арене.

Небензя: на конфликте на Украине больше всего зарабатывают компании США.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций