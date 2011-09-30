Россия указала на прибыль англосаксонских оборонных предприятий.

В Москве считают, что американские крупнейшие оборонные корпорации больше всего зарабатывают на продолжающемся региональном конфликте на Украине. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил о словах одного из сенаторов США, внесенного на территории РФ в перечень террористов и экстремистов, который говорил о том, что военная кампания на Украине для Вашингтона является "хорошей инвестицией".

Отнюдь не выражался фигурально. В 2023 году половина от общего объема продаж оружия пришлась на 41 американскую корпорацию из 100 крупнейших. Они получили $317 миллиардов - 50% общемировых доходов от продажи оружия. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что общие доходы сотни крупнейших производителей оружия в мире, по данным Стокгольмского института по исследованию проблем мира, составили 632 миллиардов долларов.

Небензя пообещал скорый ответ на обстрел Рыльска со стороны ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций