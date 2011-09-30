В СБ ООН указали на эскалационные шаги Киева.

Ответ на обстрел Вооруженными силами Украины города Рыльска, расположенного на территории Курской области не заставит себя ждать. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.Дипломат уточнил, что этим действием киевский режим продемонстрировал мировой общественности, что нацелен на эскалацию регионального конфликта, а не на его решение.

Ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30 часов дня по местному времени. Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет противника, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. По предварительной информации, в результате данной атаки погибли шестеро мирных жителей.

Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций