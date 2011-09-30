Россия продолжит разоблачать биолаборатории на Украине, заявил Небензя

Василий Небензя указал на работу погибшего Игоря Кириллова по разоблачению деятельности США на Украине.

Москва после теракта, жертвой которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, продолжит заниматься разоблачением американских биологических лабораторий на украинской территории. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

У нас есть все основания полагать, что в этих закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие. Хотели бы заверить американских кукловодов Киева, что с гибелью Кириллова наши соответствующие расследования не прекратятся. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Следственный комитет сообщал ранее о том, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. Транспортное средство находилось вблизи жилого многоэтажного здания. Жертвами преступления стали начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов и его помощник. По данному криминальному эпизоду ведется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций