В СБ ООН указали на то, что НАТО не смогут быть лидерами в процессе мирного урегулирования кризиса.

Условия Москвы по прекращению регионального кризиса на украинской территории "понятны и логичны", поэтому никакие "суррогатные формулы" не устраняют национальные угрозы для России. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат добавил, что речь идет о попытках коллективного Запада предложить схемы по заморозке конфликта, однако об этом не может быть и речи, как и о лидирующей роли НАТО в процессе мирного урегулирования противостояния.

Наши условия по прекращению конфликта понятны и логичны и не имеют ничего общего с теми суррогатными формулами, не устраняющими исходящую от киевского режима угрозу для России. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что на примере Минских соглашений мировая общественность сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевским властям нельзя верить. Россия хорошо понимает, что целью "упражнения" со стороны международных союзников будет дать Украине столь необходимую передышку на поле боя ради того, чтобы перевооружиться и зализать раны. Василий Небензя указал на то, что псевдомирные инициативы Владимира Зеленского является лишь "дымовой завесой" перед очередной эскалацией конфликта, как ранее было со вторжением Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций