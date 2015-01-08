В СБ ООН напомнили об отказе Киева от рождественского прекращения огня.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в "хамской манере" отказался забирать более 600 украинских военнопленных, показав тем самым мировому сообществу свое нежелание двигаться к политическому урегулированию конфликта в регионе. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат добавил, что

Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными... Зеленский в очередной раз отказался забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат уточнил, что что простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют, так как власти страны готовы обменивать с Россией только боевиков из местных националистических батальонов, а также иностранных наемников.

Небензя прокомментировал обвинения в похищении Россией украинских детей.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций