В СБ ООН обсудили проблемы детей в связи с украинским кризисом.

Обвинения в адрес Москвы о якобы похищении украинских детей – "осознанная и целенаправленная ложь". Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат добавил, что компетентные органы эвакуируют несовершеннолетних из зоны боевых действий, а процесс происходит в полном соответствии с обязательствами по международному гуманитарному праву и Конвенции о правах ребенка. Дополнительно Василий Небензя также опроверг слухи о якобы наличии в РФ программ усыновления детей из зоны СВО. Он счел "полностью несостоятельными" обвинения в адрес российских представителей в насильственном присвоении украинским детям российского гражданства.

Тот факт, что наши коллеги не в состоянии документально подтвердить озвученные обвинения, поскольку они представляют собой осознанную и целенаправленную ложь, никого из закоперщиков этого заседания не смущает. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По мнению постпреда, киевский режим видит в детях только подрастающее пушечное мясо, до которого дойдет дело в тот момент, когда для отправку на поле боя закончатся украинцы более старшего возраста. Василий Небензя напомнил, что власти Украины насильственно отправляют мобилизованных граждан умирать за геополитические интересы коллективного Запада.

Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В СБ ООН Россия уточнила, что несовершеннолетние украинцы могут появиться на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции в ближайшем будущем, учитывая темпы, с которыми ВСУ проигрывают в сражениях на Донбассе.

Небензя обратил внимание на причастность Украины к поддержке боевиков в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций