Небензя обратил внимание на причастность Украины к поддержке боевиков в Сирии

Постпред РФ в ООН рассказал о поддержке ГУР Украины боевиков в Сирии.

Москва обратила внимание членов Совета Безопасности при Всемирной организации на причастность Главного управления разведки украинского министерства по обороне к организации и снабжению оружием террористов, действующих в северо-западной части Сирии. В частности, речь ведется о отправке боевикам беспилотников, кодированных GPS-модулями. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, осуществляется как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что специалисты киевского режима в сопровождении сирийских боевиков были замечены в научном центре, расположенном на территории провинции Алеппо. Местные террористы не только не скрывают факты их поддержки Украиной, но даже и откровенно ими бравируют.

Небензя рассказал, с кем Путин обсуждал ситуацию в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций