Небензя рассказал, с кем Путин обсуждал ситуацию в Сирии

Постпред РФ в ООН рассказал о телефонных звонках Владимира Путина коллегам по сирийскому кризису.

Москва поддерживает интенсивные контакты с международными партнерами по астанинскому формату на фоне эскалации обстановки в Сирии. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат уточнил, что начала атаки террористических формирований в Сирии глава нашего государства провел телефонные переговоры с властями Ирана и Турции. Небензя уточнил, что постпредство неизменно и последовательно выступает за возвращение сторон конфликта к выполнению соглашения по установлению режима прекращения боевых действий в Идлибе, подписанного в марте 2020 года.

Находимся в контакте с коллегами из Ирана и Турции на различных уровнях, которые подтверждают нашу общую обеспокоенность в связи с военной эскалацией в Алеппо и Идлибе, а также необходимость координации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред РФ заявил о готовности США замалчивать любые преступления ради наживы.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций