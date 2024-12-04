Василий Небензя указал, что американские военнослужащие незаконно находятся на сирийской земле.

США готовы замалчивать какие угодно преступления ради собственной наживы. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Сегодня мы лишний раз убедились, что нет таких преступлений, которые США не готовы замолчать ради наживы и прибыли. Будь то гибель 45 тыс. мирных палестинцев или террористическая атака на мирные сирийские города вооруженных головорезов. Никаких иллюзий о том, что в Вашингтоне когда-либо будут готовы честно и искренне бороться с международным терроризмом... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал заместителю американского постпреда при ООН Роберту Вуду на лукавство позиции властей в Вашингтоне. Дипломат заметил, что в США говорили о том, что нападение на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы, которые в идеологии Белого дома превращаются террористы и экстремисты, нападающие на те страны, которые проводят независимую и не отвечающую интересам США внешнюю политику. При этом американцы дали обещание не защищать мирное население и жизни обычных сирийцев, а лишь помочь американским военнослужащим, незаконно оккупирующих отдельные районы страны и грабящем ее природные ресурсы.

Небензя напомнил в СБ ООН о невозможности военного поражения РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций