Постпред РФ в ООН рассказал о том, что страна выполнит все поставленные задачи на СВО.

В Москве указали на бесперспективность попыток военного поражения России, обратив внимание на исторические уроки. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат добавил перед иностранными коллегами, что мир увидит неизбежность достижения целей, объявленных Кремлем по проведению специальной военной операции, вне зависимости от предлагаемых коллективным Западом планов по мирному урегулированию регионального конфликта.

О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Цели СВО будут реализованы вне зависимости от схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал на то, что до того момента, пока внешние угрозы в отношении России со стороны националистического и неонацистского "осиного гнезда", расположенного на государственных границах с Украиной, не будут устранены, СВо будет продолжаться. Дипломат указал на необходимость страны прекратить дискриминация русскоязычного населения по языку, вере, истории, а также прекращению деятельности украинских властей по обелению и возвеличиванию пособников Гитлера.

Небензя напомнил в СБ ООН о роли Джонсона в отказе Украины от мирных соглашений.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций