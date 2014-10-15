Постпред РФ напомнил о событии, которое из-за деятельности Лондона вызвало большие жертвы в ВСУ в ходе конфликта с Россией.

Москве напомнила иностранным коллегам о влиянии бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отказе киевского режима от мирных соглашений. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному украинскому кризису, поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат добавил, что рабочий визит экс-премьера Соединенного королевства на Украину имело критическое значение для понимания хода событий в противостоянии Москвы и Киева, а также того, как внешние силы повлияли на развитие территориального кризиса.

15 ноября, исполнилось ровно 950 дней с момента визита бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона в Киев, когда он, как мы все сегодня уже достоверно знаем, отговорил главу киевского режима подписывать парафированные в Стамбуле мирные соглашения с Россией, которые остановили бы военные действия. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя обвинил Запад в милитаристской политике.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций