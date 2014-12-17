Дмитрий Песков оценил перебои в интернете в отдаленных ри зоны СВО регионах России.

В Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета в российских регионах. Соответствующее заявление на регулярном брифинге от 17 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы заметил, что такая мера затронула в том числе и те территории, которые находятся вдалеке от линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины. Власти пояснили, что речь идет о безопасности населения.

Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Ядерные страны должны ответить за "подзуживание" неядерных.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости