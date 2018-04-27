В Кремле напомнили о пунктах ядерной доктрины России.

Все положения российской ядерной доктрины , включая ответственность ядерных стран за "подзуживание" неядерных, все еще действуют. Соответствующее заявление на регулярном брифинге от 16 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы отреагировал на вопрос СМ И о том, актуальны ли еще положения документа в том, что"подзуживание" ядерным государством неядерной страны к действиям против нашей страны в Кремле считается агрессией.

Ядерная доктрина же действует, соответственно, все ее положения, они действуют. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Эксперт добавил, что США как поставляли, так и будут поставлять оружие Вооруженным силам Украины, так как для Пентагона речь и дет о бизнесе. Однако теперь этот процесс будет оплачиваться за счет европейского населения. Политические элиты в коллективном Брюсселе говорят о своем стремлении тратить огромные средства на закупки вооружения для того, чтобы "дальше провоцировать продолжение конфликта" на украинской территории.

В Кремле приветствовали желание графа Шереметева переехать в Россию.

Фото и видео: Telegram / ТАСС (Михаил Синицын)