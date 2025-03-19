В МИД прокомментировали обсуждение Британией и ЕС конфискации активов

Мария Захарова напомнила о легализации пиратства в Лондоне.

Обсуждение Великобританией и Европейским союзом конфискации замороженных российских активов является маразмом. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова прокомментировала информацию, появившуюся в новостном агентстве "Блумберг" со ссылкой на собственные источники. Авторы указали, что министр по внешней политике Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, а также верховный представитель дипломатии и политики безопасности коллективного Брюсселя Кая Каллас на рабочей встрече в Лондоне обсудят конфискацию замороженных российских активов.

Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом ЕС, а ЕС долгое время разводился с Британией и делил все ущербы и издержки. Причем тут два, не находящихся в отношениях друг с другом субъекта, и деньги третьего субъекта, который с ними тоже не находится в каких-либо отношениях? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что в Британии пиратство всегда находилось на легализированном уровне.

Захарова ответила на слова Зеленского о том, что "Украина не салат"

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik