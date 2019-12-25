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Захарова ответила на слова Зеленского о том, что "Украина не салат"
Сегодня, 9:24
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Захарова ответила на слова Зеленского о том, что "Украина не салат"

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В МИД РФ сравнили киевскую власть с продуктами переваривания.

лидер киевского режима Владимир Зеленский "на этот раз не соврал", когда сказал общественности о том, что украинская власть является не салатом и не компотом в условном меню переговоров Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова подписчикам в собственном Telegram-канале. Чиновница подчеркнула, что киевский режим эквивалентен содержимому, происходящему "после переваривания" пищи.

Не соврал на этот раз. Киевский режим не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова рассказала, каким должен быть мир с Украиной.

Фото: МИД России

Теги: владимир зеленский, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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