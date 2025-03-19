В МИД РФ призвали не ко временному, а окончательному соглашению по Украине.

Перемирие с киевским режимом должно быть долгосрочным, а также опираться на разрешение первопричин регионального конфликта. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова добавила, что милитаризация украинской территории должна прекратиться. Она указала зрителям программы, что мирное урегулирование кризисной ситуации должно носить не временный, а окончательный характер. По ее словам, соглашение "на полутонах" приведет не только к коллапсу государственности в соседней стране, но также и к еще большим проблемам в Европе.

Нужно реальное решение проблем, их первопричин, нужна работа с истоками кризиса. Мирное урегулирование должно быть всеобъемлющим, оно должно быть долгосрочным, оно должно опираться на разрешение первопричин этого конфликта. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница указала на договоренность Москвы и Вашингтона о временном прекращении сторон конфликта ракетных ударов по энергетическим объектам. Мари Захарова напомнила, что именно киевский режим в свое время начал наносить прицельные удары не просто по энергетическим объектам, а по ядерным целя ради осуществления собственной маниакальной задачи.

Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Италии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik