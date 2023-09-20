Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Италии

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали вызов посла в итальянское министерство по иностранным делам. В интервью журналистам из "Известий" официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что таким образом римские власти еще больше привлекли внимание к собственным внутренним проблемам в стране. Днем ранее чиновнца назвала назвала враньем и фейком заявления местного президента Серджо Маттареллы о том, что Москва якобы угрожает европейским государствам ядерным оружием. Глава МИД Италии, а также по совместительству вице-премьер Антонио Таяни позже заметил, что дал указание вызвать в дипломатическое ведомство российского посла в связи с критикой в адрес Маттареллы со стороны Марии Захаровой.

Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали... Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что итальянский политический лидер, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, говорил аудитории о том, Россия продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес украинских властей. По словам иностранца, Москва якобы внушает миру неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении мировыми конфликтами.

"Изощренно используют инфополе". Захарова — о заявлении США и Украины.

Фото: МИД России