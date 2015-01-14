"Изощренно используют инфополе". Захарова — о заявлении США и Украины

В МИД России указали на то, что ВСУ атакуют Россию не только беспилотниками, но и при помощи телефонных мошенников.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали итоговые заявления американских чиновников после проведенных с украинскими делегатами переговоров в Саудовской Аравии. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова упомянула о том, что противники Москвы в настоящее время изощренно используют информационное поле по теме. Этот процесс является напоминанием о том, как можно наносить урон не только на поле боя, но и в медиасреде. В Москве указали на изощренность, небрезгливость и вседозволенность киевского режима в использовании современных технологий для реализации экстремистских целей.

Мария Захарова уточнила, что массированная атака беспилотниками на российские регионы со стороны ВСУ сопровождалась также телефонными атаками, организованными киевским режимом. В связи с этой обстановкой с одной стороны велось отражение дронов врага, а с другой - противодействие телефонному экстремизму.

Для чего это делается? Это не случайно, это все психологическое давление. Суть одна — переломить или разрушить наше единство. Это их золотая мечта — сделать так, чтобы мы отражали не их атаки, а сцепились друг с другом, чтобы была бесконечная склока, чтобы мы стали таким же посмешищем, как они сейчас... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Киев не первый раз направил БПЛА на Москву в день визита делегации.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik