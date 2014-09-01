В МИД РФ

Киевский режим не первый раз направил собственные беспилотники на Москву в день официального визита в столицу высокопоставленной иностранной делегации. Соответствующий комментарий официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сделала в собственном Telegram-канале. Чиновница указала, что на этот раз речь идет о поездке в нашу страну генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.

Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысл. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому.

Фото: МИД России