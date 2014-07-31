Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому

Чиновница оценила слова Андрея Козырева, ко торый дал интервью украинскому экстремисту.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова раскритиковала бывшего главу внешнеполитического ведомства Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому. Соответствующий комментарий чиновница сделала в собственном Telegram-канале. Автор материала прикрепила к посту видеозапись беседы Козырева с украинским журнлистом Александром Гордоном*. Эту беседу Мария Захарова охарактеризовала как речь преступников.

Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В интервью иностранцу Андрей Козырев заявил, что лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нужно "стоять на том, с чего он начал, и просить оружие". Кроме того, бывший глава МИД назвал Зеленского "ядерным оружием" Украины.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

Захарова: Литва в списке угроз "забыла упомянуть святую воду и осиновый кол".

Фото: Telegram / Мария Захарова