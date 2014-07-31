Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова раскритиковала бывшего главу внешнеполитического ведомства Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому. Соответствующий комментарий чиновница сделала в собственном Telegram-канале. Автор материала прикрепила к посту видеозапись беседы Козырева с украинским журнлистом Александром Гордоном*. Эту беседу Мария Захарова охарактеризовала как речь преступников.
Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В интервью иностранцу Андрей Козырев заявил, что лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нужно "стоять на том, с чего он начал, и просить оружие". Кроме того, бывший глава МИД назвал Зеленского "ядерным оружием" Украины.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
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Фото: Telegram / Мария Захарова
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