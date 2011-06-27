В МИД оценили доклад спецслужб о потенциальных угрозах для Литвы.

Власти Вильнюса в опубликованном списке ключевых угроз для прибалтийской республики забыли перечислить "святую воду и осиновый кол". Соответствующее заявление 7 марта сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, прокомментировав ситуацию в собственном Telegram-канале. Она раскрыла содержание доклада от специальных служб Литвы. В тексте надзорное ведомство указало на Белоруссию, Китай, а также Россию в качестве главных опасностей.

Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова указала на низость представителей ЕС, которые отказались замечать гибель россиян из-за атак ВСУ.

Фото: МИД России