  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: Литва в списке угроз "забыла упомянуть святую воду и осиновый кол"
Сегодня, 12:04
148
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: Литва в списке угроз "забыла упомянуть святую воду и осиновый кол"

0 0

В МИД оценили доклад спецслужб о потенциальных угрозах для Литвы.

Власти Вильнюса в опубликованном списке ключевых угроз для прибалтийской республики забыли перечислить "святую воду и осиновый кол". Соответствующее заявление 7 марта сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, прокомментировав ситуацию в собственном Telegram-канале. Она раскрыла содержание доклада от специальных служб Литвы. В тексте надзорное ведомство указало на Белоруссию, Китай, а также Россию в качестве главных опасностей.

Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова указала на низость представителей ЕС, которые отказались замечать гибель россиян из-за атак ВСУ.

Фото: МИД России

Теги: литва, мария захарова, мид, прибалтика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии