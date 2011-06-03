В МИД России напомнили о преступном "незнании" Каи Каллас о гибели мирного населения в приграничных районах из-за атак ВСУ.

В Москве указали европейским политикам на низость официальных представителей Европейского союза, которые отказываются замечать жертв среди российского гражданского населения в связи с атаками со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 6 марта сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала слова главы верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Каи Каллас о том, что мирное население в России якобы не умирает в результате регионального конфликта. Такие слова иностранка сделала нп полях Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году.

До какой же степени низости, падения, ничтожества надо дойти, и это демонстрируют сейчас нам многие евроатлантические и еэсовские представители.... Нет ни совести, ни ума, ни души, ни сердца, человечности нет у тех, кто всего этого не знает и делает вид, что не знает. Не знать об этом нельзя. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ обратили внимание СМИ на то, что в результате военных преступлений со стороны Вооруженных сил Украины в приграничных и тыловых районах нашего государства погибли 652 мирных жителя, включая 23 ребенка. Еще 2 980 получили ранения, включая 169 несовершеннолетних пациентов.

Захарова: никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы.

Фото и видео: МИД России