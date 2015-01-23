В МИД России рассказали о падении экономического потенциала в Германии.

В Москве оценили отказ Европы от российского газа. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что решение Германии и ряда европейских стран не использовать энергетические носители из России можно сопоставить с "самооскоплением".

Не какие-то там процедуры, а именно оскопление. Подведение какой-то базы под действия, которые ведут к невозможности выполнять определенные функции организма, в том числе из-за невозможности усмирения своих страстей <…> Именно самооскопление еэсовцев. Не всех: Венгрия, Словакия. Они как-то сопротивляются. А вот Германия в авангарде. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России напомнили о статистике за 2025 год. Речь идет о том, что свыше 20 тысяч компаний в ФРГ заявили о финансовой несостоятельности. Такой показатель превышает уровень 2024 года. Мария Захарова заметила, что немецкие цифры прогрессируют и ухудшаются из года в год, несмотря на то что власти из Берлина долгое время делали ставку на экономику как на драйвер национального развития, выведший страну на передовые позиции в региональном сообществе.

