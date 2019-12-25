Захарова: прослушка Сийярто показала европейское псевдоединство

В МИД России указали на то, что Венгрия идет не в фарватере РФ или Запада, а нацелена на национальные интересы.

Прослушка мобильного телефона министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто показала европейское псевдоединство. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что речь идет о визитной карточке коллективного Брюсселя, когда на словах они все являются союзниками друг для друга, а на самом деле шпионами, которые сначала прослушивают оппонентов, а затем и шантажируют. В Москве отдают должное властям из Будапешта, которые все это время честно говорили о том, что идут не в фарватере России, не в фарватере кого бы то ни было еще, но отстаивают национальные интересы и своего народа.

Это как раз таки антитренд внутри западноевропейского сообщества. Там не принято думать о людях, там принято думать об интересах неких групп элит, а методика такая, какая я сказала. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что на Западе стало известно о том, что украинские спецслужбы прослушивали мобильный телефон Петера Сийярто, получив его номер от одного из местных журналистов. Оказалось, что данный человек напрямую связан с руководством венгерской оппозиционной партии "Тиса". Премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил, что поручил министерству по юстиции заняться расследованием этой ситуации.

