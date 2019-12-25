Захарова назвала англосаксов лицемерами за критику агрессии США и Израиля

В МИД РФ прокомментировали недавнюю речь Джона Мейджора об американо-израильских ударах по Ирану.

В Москве назвали лицемером бывшего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора из-за его критики американо-израильской агрессии против Ирана. Соответствующий комментарий в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила слова британского политического деятеля в Королевском колледже Лондона о том, что США и Израиль не пытались заручиться резолюцией ООН, которая дала бы странам законное основание для военных действий на Ближнем Востоке. В МИД РФ предположили, что Джон Мейджор забыл о том, что в интервью для BBC от 2003 года он назвал назвал нападение США и Британии на Ирак "восстановлением там нормальной жизни".

Он опять-таки забыл, как они позорно отправили Колина Пауэлла с пробиркой, содержащей белый порошок, в здание ООН, чтобы доказать "наличие у Багдада ОМУ". И сейчас, критикуя агрессию США и Израиля против Ирана, он будет доказывать, что "никогда такого не было?". Нет уж. Тут больше подходит сакраментальное "и вот опять". Какие же адские лицемеры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

