Захарова сравнила НАТО с Анной Адамовной из "Покровских ворот"

В МИД России рассказали о том, что страны научили предугадывать разными методами вариативность шагов стран-членов блока во внешней политике.

В Москве сравнили непредсказуемость НАТО с противоречивой героиней Анной Адамовной из кинофильма "Покровские ворота". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что больше всего ей "нравится", когда страны Североатлантического военного альянса начинают обвинять Россию в агрессии и использовать при этом слово "непредсказуемость".

Можно сделать целый цитатник! Хочется задать вопрос, насколько вообще они предсказуемы сами для себя? Помните "Покровские ворота", когда одна из героинь говорит: "Я вся такая непредсказуемая, ах?". Вот здесь то же самое! Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что кинокартина "Покровские ворота" вышла в 1982 году и стала культовой советской комедией. Фразагероини Анны Адамовны "Я вся такая несуразная… противоречивая такая вся!" стала крылатой.

