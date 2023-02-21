Захарова: мы исчерпали все попытки налаживания мостов с НАТО

В МИД России указали на непредсказуемость политики Запада.

Москва уже испробовала все способы налаживания отношений с НАТО, но всё оказалось тщетно. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила, что сейчас общественности стало совершенно очевидно, что Североатлантический альянс – блок крайне агрессивный, нацеленный против нашего государства. Ранее руководство страны предлагало коллективному Западу способы нормализации отношений, обстановки в европейской части континента и приграничья, а также разделения зон влияния. Однако на текущий момент Евросоюз и НАТО стали непредсказуемыми даже для своих же граждан.

Вот прежде чем все это сформулировать окончательно вот в таких выражениях, закрепить доктринально, действительно были испробованы все возможные пути для налаживания мостов.... Что касается нашей страны, то, по-моему, нет никаких даже сомнений ни у кого, какую характеристику мы даем НАТО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

