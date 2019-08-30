Захарова – о гибели детей в Иране: "Где Джоли и другие голливудские оборотни?"

В МИД РФ заметила, что в Минабе не ждут западных "борцов за права человека".

Москва уличила в лицемерии западных знаменитостей, которые за материальную выгоду пиарили украинскую инсценировку в городе Буча Киевской области , но сейчас молчат о трагедии, которая произошла в школе для девочек на территории иранского города Минаб. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила, что на самом деле на месте не ждут западных звезд, так как речь идет о трагедии, а не глумлении над жертвами.

Где все эти очереди, где все эти частные самолеты? Где Анджелина Джоли? Где они все, где все эти голливудские оборотни, которые наусыновляли вроде бы под благовидными предлогами детей всех континентов, дабы показать, какие они все интернационалисты? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

