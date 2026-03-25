В МИД России напомнили о докладе доклад "Немецкий МИД и его прошлое".

Ролик посольства Германии про доклад "Немецкий МИД и его прошлое" оказался самоизобличительным. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что немецкие дипломаты показали мировой общественности информацию о том, что не читали книгу и впервые взяли ее в руки лишь благодаря замечаниям Москвы. Речь идет о докладе, в котором подчеркивается, что дипломаты Третьего рейха (фашистская организация, запрещенная на территории России) были активными и даже инициативными соучастниками преступлений нацистов, в том числе и трагедии Холокоста.

Есть только маленький нюанс. Судя по состоянию книги, они ее впервые взяли в руки. Мы же прекрасно понимаем, особенно когда речь идет о толстой книге в светлой обложке, что даже при немецкой бережливости на ней все-таки должны остаться какие-то следы бытования. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница заметила, что Россия сделает все для того, чтобы немецкие дипломаты эту книгу прочитали в библиотеках или онлайн-базах, скачали и прочитали ее. Если бы в Германии дипломаты помнили об исторических событиях, то не позволили бы прямо или опосредованно слушать или слышать речи, восхваляющие украинских неонацистов, а также не внесли бы ни одного доллара или евро в поддержку киевского режима. В МИД РФ напомнили, что власти с Банковой улицы реинкарнировали всю символику того периода, когда в стране зверствовали и бушевали коллаборационисты.

