В Москве оценили желание лидера киевского режима делать из Украины страну-член ЕС.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, пытаясь всеми способами "втиснуться" в Европейский союз, "хоть что-то, но просунуть в эту дверь". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства указала, что украинский политик напоминает ей пассажира, который бежит за автобусом, прищемившим его руку.

Пытается втиснуться в Европейский союз всеми способами, не мытьем, так катанием, хоть что-то, но просунуть в эту дверь. Пусть этот автобус уйдет и твою руку прищемит, но ты все равно будешь за ним бежать и кричать, что ты едешь в автобусе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве назвали самым шокирующим моментов в ситуации то, что глава чиновников с Банковой улицы, получая миллиарды от регионального сообщества, прямо угрожает одному из политических лидеров коллективного Брюсселя.

