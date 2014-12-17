Задача реализована силами "Востока" в ходе СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 17 июля удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Дегтярное, расположенное на территории Харьковской области, а также Попов Яр в Донецкой Народной Республике и Каменское в Запорожской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве указали, что задачи успешно выполнены представителями "Северной", "Центральной" группировок войск и "Днепром" в зоне проведения специальной военной операции.

Нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Тихое Харьковской области. пресс-служба Минобороны России

"Центр" также нанес поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Удачное, Муравка, Петровского, Степановка и Новоукраинка в ДНР. Враг лишился свыше 420 человек убитыми и ранеными, трех бронированных машин, включая автомобиль HMMWV американского производства, пяти единиц автомобильной техники, а также четырех артиллерийских орудий и радиолокационной станции (РЭБ) RADA израильского производства. Дополнительно "Днепр" поразил формирования двух механизированных, горно-штурмовой бригад армии киевского режима и бригады территориальной обороны, находившихся в районах населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Степовое и Новоандреевка Запорожской области. Бойцами ничтожены до 65 военнослужащих противника убитыми и ранеными, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств ВСУ.

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Фото: Минобороны России