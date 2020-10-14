В посёлке Александровская появится новый спортивный комплекс

Архитекторы предусмотрели сохранение зеленых насаждений на участке и организацию парковочных мест.

В поселке Александровская на Волхонском шоссе одобрен проект строительства современного спортивного комплекса. Объект возведут рядом с существующим теннисным клубом, что создаст единую спортивную зону. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Согласно проекту, разработанному ИП Сивчиком В. для "Царскосельской теннисной школы-клуба", в новом здании разместят площадки для индивидуальных тренировок по мини-футболу и теннису. В отдельном блоке оборудуют раздевалки и вспомогательные помещения для спортсменов.

Архитекторы предусмотрели сохранение зеленых насаждений на участке и организацию парковочных мест. Проект уже получил одобрение Комитета по градостроительству Петербурга.

В промзоне "Ручьи" появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре