В промзоне "Ручьи" появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Внутренний двор комплекса займут открытые бассейны, создавая уединённую зону для отдыха.

В промышленной зоне "Ручьи" (участок 11) планируют построить современный спортивный комплекс. Архитектурный облик будущего ФОКа уже согласован городским комитетом по градостроительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект, разработанный компанией "БИП", предусматривает необычное здание в форме незамкнутого каре. Внутренний двор комплекса займут открытые бассейны, создавая уединённую зону для отдыха.

Основные особенности нового ФОКа:

– Современная отделка фасадов с использованием штукатурки, камня и металлических панелей

– Пространство для релаксации и оздоровления

– Массажные кабинеты и сауны с купелями

– Кафе для посетителей.

Также на Колпинском шоссе одобрили проект нового жилого корпуса.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре