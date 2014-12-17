На Колпинском шоссе одобрили проект нового жилого корпуса

Во дворе обустроят детские и спортивные площадки, зоны отдыха, разобьют газоны и высадят деревья с кустарниками.

В поселке Шушары на Колпинском шоссе появится девятый корпус жилого комплекса. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга утвердил проект здания, разработанный архитектурным бюро "А.ЛЕН" для компании "Скай Сити". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Согласно проекту, территория вокруг дома будет полностью благоустроена. Во дворе обустроят детские и спортивные площадки, зоны отдыха, разобьют газоны и высадят деревья с кустарниками. Въезд машин во внутренние дворы ограничат — пропускать будут только спецтранспорт. Для парковки предусмотрены места вдоль дорог.

Новый корпус станет частью развивающегося жилого комплекса в Шушарах. Работы по благоустройству включат озеленение территории и создание комфортной среды для будущих жителей.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре