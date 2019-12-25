Глава МИД Исландии назвала "жизненно важными" переговоры о вступлении в ЕС

Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир рассказала о визите в страну главы КУ.

Министр по иностранным делам в Исландии назвала "жизненно важными" переговоры о вступлении страны в Европейский союз. Соответствующее заявление Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир сделала в интервью для иностранного издания Politico. Чиновница указала СМИ, что у местных властей есть достаточная общественная поддержка для того, чтобы возобновить переговоры с коллективным Брюсселем по вопросу.

Я бы сказала, что общественность поддерживает возобновление переговоров.... жизненно важно с точки зрения геополитической ситуации. Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир, глава МИД Исландии

Такой комментарий дипдомт дала журналистами накануне рабочего визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в страну. Гуннарсдоуттир добавила, что Исландия продвинулась довольно далеко в переговорном процессе с 2013 года. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что рассчитывают, что народ проголосует "за" предложение. Власти хотели бы ускорить процесс вступления, но понимают, что остаются нерешенными "чувствительные и эмоциональные" темы, такие как рыболовство, сельское хозяйство и энергетика.

Напомним, что Урсула Фон дер Ляйен 17 июля проведет встречу с премьер-министром Исландии Криструной Фростадоуттир и посетит авиабазу Кеблавик.

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Фото: YouTube / Góðvild Styrkarsjóður