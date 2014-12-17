Землю под "Магистраль двух столиц" передадут в собственность Петербурга

Стоимость передаваемых участков, согласно кадастру, составляет приблизительно 2,094 млрд рублей.

Федеральные земли, необходимые для реализации проекта "Магистраль двух столиц", будут переданы в собственность Санкт-Петербурга. Соответствующее решение было озвучено на заседании Комиссии по вопросам безвозмездной передачи государственного и муниципального имущества при Правительстве города, сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений.​‍

Передача охватывает территории общей площадью 140 400,6 квадратных метров, расположенные под опорами путепроводов и подъездах к ним, общая длина которых составляет 1433 метра. Вся передаваемая земля необходима для полноценного функционирования магистралей.​‍

Стоимость передаваемых участков, согласно кадастру, составляет приблизительно 2,094 млрд рублей. Передача активов осуществляется бесплатно и направлена на обеспечение бесперебойной работы транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что кабмин проследит за средствами ФНБ при реализации ВСМ.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"