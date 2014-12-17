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ГАТИ выдала все необходимые разрешения на проведение ремонта Невского проспекта
Сегодня, 13:41
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ГАТИ выдала все необходимые разрешения на проведение ремонта Невского проспекта

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Ремонтные работы будут проходить поэтапно, что позволит избежать значительных затруднений для движения транспорта и комфортного перемещения пешеходов.

На Невском проспекте Санкт-Петербурга скоро начнутся масштабные ремонтные работы, затрагивающие важнейшую транспортную магистраль города — от Адмиралтейского проезда до площади Восстания, включая мостовые конструкции. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) подтвердила оформление всех необходимых разрешений для проведения этих работ. Ответственными исполнителями назначены Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и компания "Мостотрест".​

Ордеры на проведение ремонтных мероприятий действуют с 3 августа по 3 сентября 2025 года. Ремонтные работы будут проходить поэтапно, что позволит избежать значительных затруднений для движения транспорта и комфортного перемещения пешеходов.

В настоящее время специальная комиссия разрабатывает оптимальный план организации дорожного движения на время проведения ремонтных работ, уделяя особое внимание удобству и безопасности жителей города. Все вносимые изменения в схему движения будут своевременно обнародованы на официальных источниках ГАТИ.

Ранее мы сообщили о том, что все муниципальные образования Фрунзенского района готовятся к нанесению эксплуатационной маркировки.

Фото: ГАТИ Петербурга

Теги: гати, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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