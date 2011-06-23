Все муниципальные образования Фрунзенского района готовятся к нанесению эксплуатационной маркировки

Муниципальное образование "72" рассчитывает провести первую процедуру нанесения маркировки рядом с контейнерной площадкой до завершения агротехнического сезона 2025 года.

Во всех шести муниципальных образованиях Фрунзенского района началась подготовка к нанесению эксплуатационной маркировки. Информация об этом поступила из Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Муниципальное образование "72" рассчитывает провести первую процедуру нанесения маркировки рядом с контейнерной площадкой до завершения агротехнического сезона 2025 года. Остальные — "Балканский", "Волковское", "Александровский", "Георгиевский" и "Купчино" — заняты разработкой проектов и планируют приступить к нанесению разметки в будущем году.

Ранее прошло первое совещание рабочей группы ГАТИ, посвящённое вопросам оптимизации процесса нанесения эксплуатационных меток. Представители городских властей совместно искали способы упростить и ускорить проведение работ муниципальным органам. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишин обратил внимание участников встречи на важность эксплуатации специальной маркировки дворов. Такие обозначения не просто улучшают организацию парковки, но и способствуют повышению безопасности жителей, облегчая доступ специальных служб в экстренных ситуациях.

Ранее мы сообщили о том, что Джазовый сквер в Петербурге откроется через месяц после масштабного благоустройства.

Фото: ГАТИ Петербурга