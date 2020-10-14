На Шлиссельбургском проспекте сносят незаконный торговый павильон

Освобождается земельный участок площадью более 90 "квадратов".

В Невском районе сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга и ЦПЭИГИ пресекли незаконную торговлю. Об этом сообщили в ведомстве 17 июля.

Освобождается земельный участок площадью более 90 "квадратов" на Шлиссельбургском проспекте. Договор аренды павильона истек, владелец продолжил торговлю. ККИ направлял уведомления о необходимости добровольного сноса, но реакции не последовало. Поэтому стартовал принудительный демонтаж.

После комитет инициирует претензионную и судебную работу для взыскания с бывшего арендатора затрат, которые связаны со сносом.

Ранее мы рассказывали о том, что две точки по продаже фруктов и овощей снесены в Петербурге. Магазины работали без договоров аренды и нужных документов.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга