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На Шлиссельбургском проспекте сносят незаконный торговый павильон

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Освобождается земельный участок площадью более 90 "квадратов".

В Невском районе сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга и ЦПЭИГИ пресекли незаконную торговлю. Об этом сообщили в ведомстве 17 июля. 

Освобождается земельный участок площадью более 90 "квадратов" на Шлиссельбургском проспекте. Договор аренды павильона истек, владелец продолжил торговлю. ККИ направлял уведомления о необходимости добровольного сноса, но реакции не последовало. Поэтому стартовал принудительный демонтаж. 

После комитет инициирует претензионную и судебную работу для взыскания с бывшего арендатора затрат, которые связаны со сносом. 

Ранее мы рассказывали о том, что две точки по продаже фруктов и овощей снесены в Петербурге. Магазины работали без договоров аренды и нужных документов. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, шлиссельбургский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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