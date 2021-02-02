Близкий друг Папы Римского рассказал о предсмертном предсказании понтифика

Леонид Севастьянов передал, что, по словам Папы Франциска, мир в Украине наступит в 2025-м году.

Российский друг почившего Папы Римского Франциска, руководитель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов одним из немногих пообщался с понтификом перед его кончиной. Он рассказал, что глава католической церкви хотел посетить Россию и дожить до окончания специальной военной операции, – передают в "КП-Петербург".

Понтифик скончался в год, когда Пасху отмечают и православные, и католики. Он умер во время переговорочного процесса, к которому долго стремился, которому всячески способствовал. Я общался с ним, когда он был в больнице, и сказал ему: "Папа, вы должны увидеть, что ваши старания скоро материализуются, это принесет плоды". И он приветствовал мирные переговоры администраций России, США и Украины. Он был на 100 процентов уверен, что в 2025 году все разрешится. Видел обеспокоенность России по поводу причин конфликта, понимал всю глубину противоречий между Россией и Западом. Франциск всегда был оптимистом, считал, что Запад и Россия примирятся, и будут создавать общий дом. И я бы хотел призвать лидеров России и Украины продлить прекращение огня хотя бы на время погребения Папы. Леонид Севастьянов, глава Всемирного союза староверов

Напомним, что 266-й Папа Римский Франциск выступал как миротворец и неоднократно добивался начала переговоров между Россией, Украиной и США.

По словам Севастьянова, понтифик "жил мыслью о России". Русская культура всегда впечатляла Папу Франциска – он почитал творчество Толстого и Достоевского и считал их ведущими мировыми литераторами.

Кроме того, Франциск был совершенно святым человеком, пытавшимся адаптировать учение Евангелие к современному миру. Несмотря на то, что он был очень важным и влиятельным человеком, жил скромно, сам себя обслуживал в небольшой квартирке в Ватикане. Этим он отличался от предыдущих пап, которые сильнее ассоциировались с роскошью, помпезностью. Он был открыт к общению с другими культурами, делал это без всяких предрассудков. Разговаривал напрямую с российскими чиновниками, тепло и открыто отзывался о россиянах. Леонид Севастьянов, глава Всемирного союза староверов

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