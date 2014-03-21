Песков: Путин и папа Франциск с большим уважением относились друг к другу

В Кремле прокомментировали смерть папы Римского в Ватикане.

Российский президент Владимир Путин питал большое уважение к Франциску, умершему в Ватикане на 89-м году жизни. Соответствующее заявление от 18 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля указал, что политический лидер нашей страны направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины Папы Римского. В Москве указали, что глава Святого престола пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, а также мудрый религиозный и государственный деятель, как последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости. между Россией и Святым престолом".

Они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия. текст телеграммы

Песков: Москва не слышала призывов европейских стран к миру на Украине.

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