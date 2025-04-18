В Кремле оценили рабочие контакты между США и европейскими партнерами во Франции по поводу украинского кризиса.

Москва не слышала призывов со стороны политических лидеров из европейских стран к миру в региональном конфликте на украинской территории. Соответствующее заявление от 18 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отметил, что до си х пор от коллективного Брюсселя звучат только призывы к милитаризации, что не способствует достижению договоренностей с Украиной. Таким образом эксперт прокомментировал недавнюю встречу делегатов от государств-союзников киевского режима с членами администрации президента-республиканца Дональда Трампа из Вашингтона в Париже.

Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть наоборот призывы к дальнейшей милитаризации, милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле отреагировали на слова Рубио, что США могут выйти из мирного процесса по Украине.

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