В Кремле отреагировали на слова Рубио, что США могут выйти из мирного процесса по Украине

Дмитрий Песков оценил слова руководителя Госдепа США о том, что переговоры не могут длиться вечно.

В Кремле отреагировали на слова американского государственного секретаря Марко Рубио том, что США могут выйти из мирного процесса по украинскому кризису. Власти нашей страны считают, что сейчас можно говорить об определенном прогрессе в переговорах, связанном с временным мораторием на удары по энергетической инфраструктуре. Соответствующее заявление от 18 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал речь иностранного дипломата из Вашингтона, который ранее допустил прекращение работы администрации президента-республиканца Дональда Трампа над урегулированием российско-украинского кризиса.

Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать — это прогресс, связанный с временным мораторием. Россия его придерживается, чего не скажешь об украинской стороне. Наработки есть, но впереди еще много сложных обсуждений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 18 апреля глава Госдепа США в ходе пресс-конференции со СМИ в парижском аэропорту заявил, что переговоры не могут продолжаться вечно. Американец добавил, что Вашингтон три года поддерживал киевский режим, но теперь в отношениях достигнута точка, в котором требуется сфокусироваться на другом.

Песков: месяц моратория на удары по энергообъектам истек.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ