Лавров назвал нереалистичной встречу в Ватикане с Украиной

Глава МИД РФ не думает, что на католической земле Киеву и Москве стоит обсуждать православие.

В Москве назвали нереалистичной встречу российской переговорной делегации в Ватикане с Украиной. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Дипломат заметил, что второй раунд двусторонних переговоров с делегацией из киевского режима состоится. В настоящее время ведется работа над меморандумом, документ находится в продвинутой стадии со стороны Кремля. Однако пока что сроки и место проведения мероприятия при участии с украинской стороной не определялись. Относительно Ватикана, который ранее в СМИ назывался одной из вероятных мест для проведения переговоров, в МИД РФ назвали локацию "немножко неэлегантной". Речь идет о том, что двум православным странам придется обсуждать на католической земле проблемы, касающиеся в том числе и вероисповедания.

Нет, сроки пока не определялись. Там фантазируют многие люди, когда, где состоится. Нет у нас сейчас никаких идей... Не нужно тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России