Глава МИД рассказал о том, почему Москва проводит переговоры с Киевом.

Вопрос о легитимности лидера киевского режима Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

Когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров обратил внимание аудитории мероприятия на то, что глава нашего государства Владимир Путин "очень четко изложил оценку степени легитимности" Владимира Зеленского и его властного режима". Однако российский президент подчеркнул, что в Кремле что мы все равно не отказываются от контактов с администрацией на Банковой для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования кризисной ситуации. В МИД РФ добавили, что если сравнить все доводы, которые звучат от украинского руководства, то становится очевидно, что Зеленский - неадекватный руководитель.

Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Фото и видео: МИД России