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Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

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Глава МИД получил награду за большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ.

Президент РФ Владимир Путин наградил главу российского МИД Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства принимает участие в торжественной церемонии вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Лавров получил награду за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой "Роснано".

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, мид россии, орден святого апостола андрея первозванного, президент россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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