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Путин провел встречу с главой "Роснано"

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Главе государства доложили о преодолении компанией кризиса ликвидности.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой "Роснано" Сергеем Куликовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили о преодолении компанией кризиса ликвидности. Куликов также сообщил о новых проектах по развитию нанотехнологий по всей стране. Глава "Роснано" уточнил, что коэффициент использования бюджетных средств был доведен за последние четыре года до показателя 6,2.

Ранее Путин поблагодарил курские власти за работу.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, роснано, сергей куликов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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