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Путин поблагодарил курские власти за работу

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Глава государства отметил, что власти региона "не ждали указаний, а работали".

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Курской области за работу. Об этом он заявил на встрече с главами муниципалитета.

Глава государства отметил, что курские власти "не ждали указаний, а работали, не разбежались и были рядом с людьми". Он подчеркнул, что приехал в Курскую область для того, чтобы лично их увидеть и поблагодарить их.

Работали, выполняли свой долг. У вас получилось.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин одобрил продолжение ежемесячных выплат жителям Курской области.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, курская область, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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