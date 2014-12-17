Путин поблагодарил курские власти за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Курской области за работу. Об этом он заявил на встрече с главами муниципалитета.
Глава государства отметил, что курские власти "не ждали указаний, а работали, не разбежались и были рядом с людьми". Он подчеркнул, что приехал в Курскую область для того, чтобы лично их увидеть и поблагодарить их.
Работали, выполняли свой долг. У вас получилось.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин одобрил продолжение ежемесячных выплат жителям Курской области.
Видео: kremlin.ru
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