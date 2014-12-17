Путин поблагодарил курские власти за работу

Глава государства отметил, что власти региона "не ждали указаний, а работали".

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Курской области за работу. Об этом он заявил на встрече с главами муниципалитета.

Глава государства отметил, что курские власти "не ждали указаний, а работали, не разбежались и были рядом с людьми". Он подчеркнул, что приехал в Курскую область для того, чтобы лично их увидеть и поблагодарить их.

Работали, выполняли свой долг. У вас получилось. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин одобрил продолжение ежемесячных выплат жителям Курской области.

Видео: kremlin.ru