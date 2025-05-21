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Путин одобрил продолжение ежемесячных выплат жителям Курской области

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Президент заявил, что "люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность".

Президент РФ Владимир Путин одобрил продолжение ежемесячных выплат жителям Курской области. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Речь идет о выплатах жителям региона, которые не имеют возможности вернуться в свои дома, а также людям, чье жилье стало непригодным. Хинштейн обратился к президенту с предложением продлить действие этой меры. Путин одобрил это предложение. Он также заявил, что "люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность".

Ранее мы сообщали, что Путин посетил Курскую область.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, ежемесячные выплаты, курская область, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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